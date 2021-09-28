Українські полярники наочно продемонстрували зміни клімату: "літні" фото з зими

Напередодні кліматичного маршу в Києві українські полярники з Антарктиди вирішили наочно продемонструвати зміни клімату. Саме на найхолоднішому континенті вони найкраще помітні.

Щоб продемонструвати, як кліматичні зміни вплинули на Антарктиду, українські науковці роздягнулися й зробили спільне фото в шортах і футболках. До слова, у південній півкулі щойно закінчилась зима.

Цікаво "Долоньці щастя" – 20 років: МакДональдз запустив ювілейну благодійну кампанію

Детальніше про зміни клімату

За останні 50 років середня температура в Антарктиді зросла на +3 градуси за цельсієм – це приблизно як різниця клімату між Україною та Скандинавією.

Це призводить до значних змін в екосистемах регіону: тануть льодовики, змінюється хімічний склад Південного океану, Антарктида "зеленіє", деякі види тварин захоплюють нові, не притаманні раніше для них території тощо,

– розповідають науковці.

Українські полярники, які працюють на станції "Академік Вернадський", чи не щодня спостерігають наслідки зміни клімату. Саме тому вони підтримали кліматичний марш і закликали долучитися до нього усіх небайдужих.

"Для фото вони обрали літній одяг, щоб підкреслити аномальність тих процесів, що відбуваються в унікальних екосистемах Антарктики, і привернути увагу до цієї проблеми", – пояснюють у науковому центрі.



Українські полярники підтримали кліматичний марш / Фото Національний антарктичний науковий центр

Публікація Національного антарктичного наукового центру:

Полярники на станції "Академік Вернадський" підтримали кліматичний марш

Цієї неділі, 26 вересня 2021 року, в Києві вже традиційно відбудеться Кліматичний марш – акція, покликана нагадати про одну з найбільших загроз для людства: зміну клімату та пов'язані з цим природні катаклізми.

В Антарктиді, як ніде більше на планеті, вже зараз можна побачити наслідки зміни клімату. За останні 50 років середня температура на континенті зросла на +3 С⁰ – це приблизно як різниця клімату між Україною та Скандинавією. Це призводить до значних змін в екосистемах регіону: тануть льодовики, змінюється хімічний склад Південного океану, Антарктида "зеленіє", деякі види тварин захоплюють нові, не притаманні раніше для них території тощо.

Наші полярники, що працюють на станції "Академік Вернадський", чи не щодня спостерігають наслідки зміни клімату. Саме тому вони підтримали Кліматичний марш і закликали долучитися до нього усіх небайдужих. Для фото вони обрали літній одяг, щоб підкреслити аномальність тих процесів, що відбуваються в унікальних екосистемах Антарктики, і привернути увагу до цієї проблеми.

"Ми підтримуємо марш і закликаємо усіх дбати про нашу планету!", – зазначила команда 26-ї УАЕ.

Більше про подію і те, як до неї можна долучитися, шукайте на сторінці Кліматичний марш 2021

Дякуємо за фото Оксані Савенко