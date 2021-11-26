Ветеран пробіг 25 марафонів за 25 днів: яка мета

Ветеран Браян Вуд пробіг 25 марафонів за 25 днів на згадку про загиблих солдатів. У межах благодійної ініціативи чоловікові вдалося зібрати понад 70 000 фунтів стерлінгів.

Усі кошти передадуть організації Walking With The Wounded ("Прогулянка з пораненими"). Вона допомагає ветеранам впоратися з психічними чи фізичними травмами, щоб знову стати на ноги.

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Що відомо

Браян Вуд проживає у Вайтголлі (графство Гемпшир, Англія). 41-річний чоловік є колишнім сержантом Королівського полку принцеси Уельської. Крім того, 2004 року ветерана нагородили Військовим хрестом за бойову хоробрість в Іраку.

Загалом марафонець пробіг дистанцію завдовжки 635 миль (1005 кілометрів). Фінальний забіг він завершив на Hogmoor Inclosure – колишньому навчальному треку армійських позашляховиків неподалік Бордона, що у Гемпширі.

Я хотів віддати шану 635 людям, які поклали своє життя під час конфліктів в Іраку та Афганістані. Пробігти 635 миль за 25 днів було нелегко, але це не до порівняння з тими, хто пожертвував собою найвищою мірою,

– відзначив Браян.

Чоловік додав, що його вразила щедрість та підтримка людей за останній місяць. Зібрана сума має фундаментальне значення для ветеранів та їхніх сімей.