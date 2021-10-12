Ветерани Карпат і збірна журналістів зіграють благодійний матч у Львові

У Львові на "Соколі" 12 жовтня проведуть благодійний матч за "Кубок Львова". У ньому зіграють ветерани львівських Карпат проти збірної журналістів України.

Гра розпочнеться о 15 годині на стадіоні "Сокіл". Схожі благодійні матчі у Львові проводять перед іграми національної збірної. Цього разу вона зустрінеться з Боснією та Герцеговиною на "Арені Львів".

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Благодійний матч

Футбольний поєдинок матиме благодійну мету – допомогти дітям-сиротам, які хочуть займатися спортом. Діти отримають у подарунок професійну футбольну форму й спортивні подарунки.

Ветерани Карпат і збірна журналістів України зустрічаються на футбольному полі втретє, у кубковому протистоянні – вдруге. У 2018 році карпатівці поступилися збірній журналістів по пенальті.

У протистоянні 12 жовтня кожна з команд буде представлена легендами українського футболу.

Нагадаємо, щорічно перед матчами національної збірної відбуваються благодійні матчі, які покликані допомагати дітям-сиротам, дітям з особливими потребами, дітям-переселенцям зі Сходу України та Криму займатись спортом,

– розповіли в міськраді.



Афіша матчу Карпат і збірної журналістів у Львові / графіка Львівської міськради