Визнали найкращим: український крем-мед вийшов на ринок Кувейту

Український вершковий мед постачатимуть у Кувейт. Його шукали у різних країнах, однак український продукт було визнано найкращим.

Так, кувейтська компанія Pure Global for Trading in Healthy Foods W.L.L. підписала з українським виробником відповідну угоду. Мед продаватимуть під брендом "Чистий мед".

Про продукт

Представлений натуральний крем-мед:

не змішується;

не пастеризований;

не ультрафільтрований.

Зауважується, що кожна партія меду проходить незалежне тестування у лабораторії Бремену (Німеччина), а відтак не містить залишків антибіотиків, пестицидів, важких металів або несанкціонованого ГМО. Якість продукту перевіряють найбільш передовими методами, зокрема NMR та HRMS.

Крем-мед – новий тренд у світі, і ми підтверджуємо, що це перший мед в Кувейті під брендом "Чистий мед". І так, він з України! Нарешті доступний в Кувейті!,

– йдеться у повідомленні.

Повний текст публікації:

