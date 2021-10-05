У Всесвітньому дні прибирання 2021 взяли участь понад 300 тисяч українців: підсумки

У Міністерстві захисту довкілля підбили підсумки Всесвітнього дня прибирання у 2021 році, який відбувся 18 вересня. В Україні акція об'єднала понад 311 тисяч учасників, які загалом зібрали понад тисячу тонн сміття.

Саме відомство разом з Держводагентством та громадською організацією Let's do it, Ukraine організовували акції з прибирання на більше ніж 50 локаціях по всій Україні.

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Всесвітній день прибирання в Україні

У Міністерстві захисту довкілля подякували всім, хто приєднався до акції, і зауважили, що разом з ними до неї долучилися багато українців та інші органи влади.

Під час прибирання, найбільше було зібрано саме пластикових виробів. І ми працюємо над системним вирішенням цієї ситуації,

– запевнив заступник міністра Олександр Краснолуцький.

Так, у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт №6077 "Про обмеження виробництва та обігу пластикової продукції одноразового використання на території України". Він заборонить пластик, що не розкладається. Крім того, вже схвалили закон, який забороняє обіг пластикових пакетів.

Прибирання в цифрах:

311 тисяч 665 учасників – долучились до прибирання сміття в Україні,

1 тисяча 22 тонни сміття – зібрали учасники акції,

70 тонн вторинної сировини – здали на переробку,

3 тисячі 945 локацій у 632 населених пунктах з 24 областей – повністю очистили.

До акції долучилися школярі, студенти, посадовці, артисти, активісти, представники засобів масової інформації та просто відповідальні громадяни.

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Публікація Міністерства захисту довкілля:

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18 вересня українці спільно з мільйонами екологічно свідомих активістів із 180 країн світу вийшли на прибирання. Акції по всій країні організували Міндовкілля спільно з Держводагентством та громадською організацією Let's do it, Ukraine на більше ніж 50 локаціях.

"Ми дуже вдячні за проведену акцію. Багато українців, Міндовкілля та інші органи центральної виконавчої влади долучились до цього заходу. Під час прибирання, найбільше було зібрано саме пластикових виробів. І ми працюємо над системним вирішенням цієї ситуації. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 6077 "Про обмеження виробництва та обігу пластикової продукції одноразового використання на території України". Багато держав вже прийняли таке рішення", – розповів заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

Він повідомив, що заборона не буде поширюється на біорозкладну пластикову продукцію одноразового використання. Але той пластик, що не розкладається, заборонять. Крім того, вже прийнятий закон, який забороняє обіг пластикових пакетів.

Цього року захід мав груповий та сімейний формати, з дотриманням соціальної дистанції та в масках. За можливістю з роздільним збором вторинної сировини, здачею відсортованого в найближчий пункт прийому.

В Україні акція об'єднала 311 665 учасників. Школярі, студенти, посадовці, артисти, активісти, відповідальні громадяни та представники засобів масової інформації разом очистили 3945 локацій у 24 областях та 632 населених пунктах. Зібрано 1022 тонни сміття, 70 тонн вторинної сировини здали на переробку.