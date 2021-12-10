Як безпечно розморозити м'ясо: 6 способів

Існує багато способів розморожування м'яса, але деякі з них безпечніші за інші. Спосіб розморожування м'яса, який ви оберете, залежить від часу та типу м'яса, який ви розморожуєте.

Міністерство сільського господарства США визначає "небезпечний діапазон температури" для розморожування м'яса в проміжку між 4 градусами та 60 градусами за Цельсієм.

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Розморожування м'яса

У сирому м'ясі між цими температурами протягом тривалого періоду часу з більшою ймовірністю розмножуються шкідливі бактерії, що призведе до харчового отруєння або інших харчових захворювань.

Втім, є безпечні способи розморожувати м'ясо та зберігати його поза небезпечною зоною.

Методи розморожування м'яса відрізняються залежно від того, скільки часу вони потребують, і наскільки вони безпечні. Оскільки деякі методи можуть включати в себе вплив небезпечних температур довше, ніж інші.

6 способів розморожування:

Спосіб у холодильнику

Найбезпечніший спосіб розморожувати м'ясо. Поки холодильник функціонує належним чином, температура ніколи не буде перевищувати 4 градуси.

Зверніть увагу, що м'ясо розморожується повільно, особливо для великі шматки м'яса – ціла індичка, ціла курка або велика печеня. Загальний час розморожування для цього методу може становити від десяти до сорока восьми годин, а то й більше.

Метод холодної води

Для цього безпечного методу розморожування почніть з наповнення великої миски холодною водопровідною водою. Якщо м'ясо все ще перебуває в оригінальній упаковці або іншому типі герметичної упаковки, занурте пакет у холодну воду.

Використовуйте тарілку або інший важкий предмет, щоб обважити м'ясо, щоб воно було повністю зануреним. Розморожування в холодній воді краще підходить для деяких шматків м'яса, ніж для інших – використовуйте цей метод для розморожування замороженого м'яса, наприклад, курячих грудок без кісток, свинячих відбивних, яловичого фаршу або інших невеликих упаковок м'яса без кісток.

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Метод кімнатної температури

Кімнатна температура зазвичай коливається від 20 до 25 градусів за Цельсієм – у межах діапазону температур "небезпечної зони", найбільш зручного для розвитку шкідливих бактерій.

Тому слід часто перевіряти температуру розморожуваного м'яса. Почніть цей метод розморожування на столі при кімнатній температурі, а потім перемістіть його в холодильник, коли температура м'яса наблизиться до 4 градусів.

Спосіб розтирання

Чим тонше м'ясо, тим швидше воно розморозиться. Вийміть шматок яловичого фаршу з оригінальної упаковки й помістіть його між двома шматочками пергаментного паперу або в поліетиленовий пакет.

Викладіть м'ясо на обробну дошку або стільницю. Скачалкою розітріть м'ясо в тонший квадрат або прямокутник. Цей метод може добре працювати, коли м'ясо майже розморожене – або бодай зовнішній шар – і вам потрібно швидко закінчити роботу.

Спосіб у мікрохвильовій печі

Для швидкої вечері в будні ви можете розморозити заморожене м'ясо в мікрохвильовій печі на режимі розморожування. Мікрохвильова піч повинна розморожувати продукти досить швидко, щоб м'ясо не затримувалося в зоні небезпеки достатньо довго для розвитку шкідливих бактерій.

Одне застереження щодо розморожування в мікрохвильовій печі полягає в тому, що якщо шматочки м'яса різного розміру або нерівномірного розміру, деякі частини будуть розморожуватися або навіть готуватися перед іншими частинами.

Метод гарячої води

Замість того, щоб розморожувати курячі грудки або фарш в мисці з холодною водою, ви можете зберігати м'ясо в оригінальній упаковці або в іншому герметичному пакеті й занурити м'ясо в миску з гарячою водою.

Цей метод працює швидко, тому навіть якщо м'ясо досягає температури небезпечної зони, воно не затримується там достатньо довго, щоб шкідливі бактерії могли розмножитися. Рекомендується відразу ж занурити м'ясо в миску з крижаною водою після того, як воно відтане в гарячій воді – це швидко знизить температуру нижче як 4 градуси за Цельсієм.

Немає ризику повторного замерзання при цій температурі, але м'ясо буде достатньо холодним, щоб залишатися за межами небезпечної зони.

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що швидші методи є більш ризикованими – наприклад, використання мікрохвильової печі або розморожування м'яса в гарячій воді – оскільки є більша ймовірність того, що м'ясо залишиться в небезпечній зоні, навіть якщо це лише на кілька хвилин.