Как безопасно разморозить мясо: 6 способов

Существует много способов размораживания мяса, но некоторые из них безопаснее других. Способ размораживания выбранного мяса зависит от времени и типа мяса, которое вы размораживаете.

Министерство сельского хозяйства США определяет "опасный диапазон температуры" для размораживания мяса в промежутке между 4 градусами и 60 градусами Цельсия.

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Размораживание мяса

В сыром мясе между этими температурами в течение длительного периода времени с большей вероятностью размножаются вредные бактерии, что приведет к пищевому отравлению или другим пищевым заболеваниям.

Впрочем, есть безопасные способы размораживать мясо и хранить его вне опасной зоны.

Методы размораживания мяса отличаются в зависимости от того, сколько времени они нуждаются, и насколько они безопасны. Поскольку некоторые методы могут включать влияние опасных температур дольше, чем другие.

6 способов размораживания:

Способ в холодильнике

Самый безопасный способ размораживать мясо. Пока холодильник работает правильно, температура никогда не будет превышать 4 градуса.

Обратите внимание, что мясо размораживается медленно, особенно для крупных кусков мяса – целая индейка, целая курица или большое жаркое. Общее время размораживания для этого метода может составлять от десяти до сорока восьми часов, а то и больше.

Метод холодной воды

Для этого безопасного метода размораживания начните с наполнения большой миски холодной водопроводной водой. Если мясо все еще находится в оригинальной упаковке или другом типе герметичной упаковки, погрузите пакет в холодную воду.

Используйте тарелку или другой тяжелый предмет, чтобы обвесить мясо, чтобы оно было полностью погружено. Размораживание в холодной воде лучше подходит для некоторых кусков мяса, чем для других – используйте этот метод для размораживания замороженного мяса, например куриных комков без костей, свиных отбивных, говяжьего фарша или других небольших упаковок мяса без костей.

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Метод комнатной температуры

Комнатная температура обычно колеблется от 20 до 25 градусов Цельсия – в пределах диапазона температур "опасной зоны", наиболее удобного для развития вредных бактерий.

Поэтому часто следует проверять температуру размораживаемого мяса. Начните этот метод размораживания на столе при комнатной температуре, затем переместите его в холодильник, когда температура мяса приблизится к 4 градусам.

Способ растирания

Чем тоньше мясо, тем быстрее оно разморозится. Извлеките кусок говяжьего фарша из оригинальной упаковки и поместите его между двумя кусочками пергаментной бумаги или в полиэтиленовый пакет.

Выложите мясо на разделочную доску или столешницу. Скачалкой разотрите мясо в более тонкий квадрат или прямоугольник. Этот метод может хорошо работать, когда мясо почти разморожено – или хоть внешний слой – и вам нужно быстро закончить работу.

Способ в микроволновке

Для быстрого ужина в будни вы можете разморозить замороженное мясо в микроволновке на режиме размораживания. Микроволновка должна размораживать продукты достаточно быстро, чтобы мясо не задерживалось в зоне опасности достаточно долго для развития вредных бактерий.

Одна оговорка по размораживанию в микроволновой печи заключается в том, что если кусочки мяса разного размера или неравномерного размера, некоторые части будут размораживаться или даже готовиться перед другими частями.

Метод горячей воды

Вместо того чтобы размораживать куриные грудки или фарш в миске с холодной водой, вы можете хранить мясо в оригинальной упаковке или в другом герметичном пакете и погрузить мясо в миску с горячей водой.

Этот метод работает быстро, поэтому даже если мясо достигает температуры опасной зоны, оно не задерживается достаточно долго, чтобы вредные бактерии могли размножиться. Рекомендуется сразу же погрузить мясо в миску с ледяной водой после того, как оно оттает в горячей воде – это быстро снизит температуру ниже 4 градусов Цельсия.

Нет риска повторного замерзания при этой температуре, но мясо будет достаточно холодным, чтобы оставаться вне опасной зоны.

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, что более быстрые методы более рискованны – например, использование микроволновки или размораживание мяса в горячей воде – поскольку есть большая вероятность того, что мясо останется в опасной зоне, даже если это всего на несколько минут.