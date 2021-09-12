Як досягти успіху у кар'єрі: 5 правил, яких дотримуються мільйонери

Розпочинаючи кар'єру у престижній компанії або започатковуючи власну справу, кожен з нас бажає одного – досягти успіху. На що звернути увагу? Якими звичками не варто нехтувати? Що об'єднує мільйонерів? Про це читайте у матеріалі.

Письменник Томас Корлі впродовж тривалого часу досліджував спосіб життя та звички селфмейд-мільйонерів. Проаналізувавши 177 людини, він окреслив ключові аспекти, які об'єднують успішних людей.

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5 основних правил

1. Спіть вдосталь

Нестача сну може викликати емоційне вигорання та фізичне виснаження. Відтак здоровий сон – запорука продуктивності, енергійності, та працездатності. Дослідження продемонструвало, що 89% опитаних мільйонерів сплять не менше ніж 7 годин на добу. Раніше Ілон Маск розповідав, що виділяє на сон щонайменше 6 годин на добу. Він додав, що намагався спати менше, адже мав шалений графік, однак в результаті продуктивність падала.

2. Читайте книжки

Для мільйонерів читання – невід'ємна частина саморозвитку. Корлі встановив, що 88% людей, які досягли успіху та фінансового добробуту, читають щодня по 30 хвилин. Вони надають перевагу історичним виданням, біографіям успішних особистостей та літературі про саморозвиток.

3. Оточуйте себе успішними людьми

Український письменник Іцхак Пінтосевич переконаний, що ви – середнє арифметичне з 5 найближчих вам людей. Це можуть бути ті, які шукають причини, або ж ті, які шукають можливості. Вибір за вами!

4. Накопичуйте кошти

Заощаджувати та планувати свої витрати – ще одна звичка людей, які не мають проблем з грошима. Вам достатньо дотримуватися простого правила "двадцяти відсотків". Так, щомісяця відкладайте 20% від чистого прибутку, а на решту 80% – забезпечуйте усі нагальні потреби. Не забувайте, що "жити в кредит" – шлях, яким рідко прямують успішні люди.

5. Мрійте сміливо

Успішні люди (66% опитаних) активно застосовують техніку формулювання своїх бажань. Вони радять викласти на папері до 1 000 слів, які символізують картинку вашого ідеального життя. Однак пам'ятайте, що мрія починає працювати лише тоді, коли перетворюється на мету. А мета може бути реалізована за 2 умов: