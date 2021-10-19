У Японії ресторан вніс котлету по-київськи до свого меню
Джерело:твітерとんかつ 松のや【公式】
Японська мережа ресторанів "Мацуноя" внесла до головного меню українську страву – котлету по-київськи. Її високо оцінили відвідувачі закладу.
Тестувати візитівку української кухні розпочали у серпні. Скуштувати її можна було лише у Токіо.
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Українська страва викликала хвилю позитивних відгуків від гостей ресторану. Відтак котлету по-київськи вирішили внести до головного меню закладу, тож тепер її можна замовити по всій Японії.
Директор мережі ресторанів "Мацуноя" Шюджі Сато радо зустрів посла України в Японії Сергія Корсунського. Під час зустрічі вони обговорили кулінарну дипломатію між країнами та перспективи майбутньої співпраці.
Зустріч у посольстві / Фото твітерとんかつ 松のや【公式】
Повний текст публікації とんかつ 松のや【公式】
ウクライナ大使館に伺いました！
大使のセルギー・コルスンスキー様（
@KorsunskySergiy
）にウクライナの魅力をたっぷり教えて頂きました！
Дякую
松のやで世界の味
〜ウクライナ編〜
#チキンキエフ
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いよいよ10月20日（水）
15時発売！！
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