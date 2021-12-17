У ЄС хочуть посилити захист довкілля шляхом покарань: деталі пропозиції

Європейська комісія пропонує запровадити кримінальну відповідальність за заподіяння шкоди довкіллю. Так, буде передбачене покарання у вигляді штрафів та позбавлення волі.

Документ покликаний дати поштовх конкретним діям, що спрямовані на збереження природних ресурсів, покращення здоров'я людей та забезпечення добробуту населення. Високий рівень захисту навколишнього середовища є важливим не лише для теперішнього, а й для майбутніх поколінь.

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У комісії переконані, що серйозні порушення вимагають серйозної відповіді. Так, країнам-членам пропонують запровадити такі покарання: позбавлення волі строком до 10 років для фізичних осіб та штраф до 5% від обороту компанії – для юридичних.

Не можна гаяти час. Ми повинні переконатися, що наші правила боротьби з екологічними злочинами є цілеспрямованими та досить амбітними, щоб досягти реальних змін,

– відзначив комісар юстиції Дідьє Рейндерс.

Що передбачає пропозиція

окреслення нових злочинів проти довкілля, зокрема: незаконна торгівля деревиною, незаконне перероблення суден або незаконне забирання води.

уточнення чинних визначень злочинів;

встановлення загального мінімального знаменника для санкцій за екологічні злочини;

додаткові санкції – відновлення природи, позбавлення доступу до державного фінансування та процедур закупівель або відкликання адміністративних дозволів;

підтримку людей, які повідомляють про екологічні правопорушення;

ефективну співпрацю з правоохоронними органами;

підвищення ефективності відповідних розслідувань та кримінального судочинства.

"Оскільки екологічні злочини є глобальним явищем, комісія продовжуватиме сприяти міжнародному співробітництву у цій галузі", – резюмують у комісії.