Зірка "Гри престолів" візьме участь у благодійному сні

Актор Джо Демпсі, який зіграв роль Джендрі в серіалі "Гра престолів", візьме участь у благодійному сні. Він спатиме просто неба, аби зібрати гроші для благодійної організації в Хардфорширі у Великій Британії.

Під час акції організатори збиратимуть гроші для благодійної організації, яка допомагає людям у районі Дакорум, які зіштовхнулися з бездомністю, бідністю та соціальною ізоляцією.

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Благодійний сон

Джо Демпсі запевняє, що така допомога людям "дуже близька його серцю". У 2019 році він став амбасадором благодійної організації DENS й одного разу вже брав участь у благодійному сні.

У мене такі неймовірні спогади про мою ніч кілька років тому. Я не можу дочекатися, щоб знову зіграти свою роль у підтримці дивовижної благодійної організації, яка так близько до мого серця,

– заявив актор.

Цього року благодійна ніч відбудеться 26 листопада. Демпсі ночуватиме на подвір'ї школи в місті Хемел Хемпстед Таун у графстві Хартфордшир.



Участь Джо Демпсі в благодійному сні / Фото DENS