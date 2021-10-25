Африканські слони еволюціонували через браконьєрів

Група науковців із США дослідила, що через постійне браконьєрство в Африці еволюціонували слони. Наприклад, у Мозамбіку вони все частіше народжуються без бивнів.

Науковці встановили, що у національному парку Горонгоса самки слонів все частіше народжуються без бивнів.

Цікаво Нове життя використаним матеріалам: як МакДональдз розвиває рециклінг

Причини еволюції слонів

Основна причина еволюції – це наслідок сплеску браконьєрства під час громадянської війни в Мозамбіку, яка тривала в 1977 – 1992 роках. Обидві сторони конфлікту знищували тварин заради слонової кістки, яку продавали.

У національному парку Горонгоса знищили близько 90% популяції слонів. Через це після війни в період з 1992 до 2000 року 50% самок слонів народилися без бивнів.

Доцент кафедри дикої природи в університеті Айдахо Раян Лонг навів цей випадок як приклад швидкої еволюції. Так сталось, оскільки в самок без бивнів було більше шансів вижити.

При цьому в такий спосіб еволюціонували лише самки. Адже для самців народження без бивнів смертельно небезпечне – такі тварини помирають ще в утробі.

Національний парк Горонгоса в Мозамбіку: карта