Австралійські пожежники випустили благодійний календар на 2022 рік

Австралійські рятувальники випустили щорічний календар Australian Firefighters Calendar. Цього разу представлені традиційна колекція з напівоголеними чоловіками та серія пожежників з тваринами.

Робота над проєктом тривала 3 тижні. Усі вторговані кошти від продажів спрямують на благодійність.

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Календар / Фото Australian Firefighters Calendar

Про проєкт

Проєкт реалізують 28-й рік поспіль. З моменту заснування він заручився підтримкою потужної армії фанатів. У зйомках активну участь беруть рятувальники різних служб з усієї Австралії. Головна мета – мотивувати людей займатися спортом та благодійністю.

3а роки своєї діяльності рятувальники передали 3 мільйони доларів благодійним організаціям по всій Австралії. Зокрема 1,9 мільйона доларів – сума пожертвувань, які були здійснені за останні 5 років.