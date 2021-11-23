Бельгія передала Кіровоградщині дихальні апарати для дітей з хворобою Дюшена

Кіровоградська дитяча обласна лікарня отримала 12 дихальних апаратів для дітей з хворобою Дюшена. Відомо, що вони здатні продовжувати життя пацієнтам на 15 років!

До України апарати прибули з клініки Інкендааль (Бельгія). Голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна зустрілася з лікарем Мішелем Туссеном, який очолює Центр терапії та дослідницької роботи з питань домашньої вентиляції легень і нервово-м`язових захворювань.

Варте уваги "Фундація Дім Рональда МакДональда" в Україні святкує 5 років: результати роботи

Чому це важливо

Станом на сьогодні у Кіровоградській області зафіксовано 11 випадків нейро-м'язового захворювання Дюшена. Саме тому вкрай важливо обмінюватись досвідом між країнами, зокрема тими, де діти з такою хворобою мають повне життєзабезпечення. Це прямий шлях до покращення життя пацієнтів з вищезгаданим діагнозом.

Що ще відомо

Наразі йдеться про початок масштабного збору дихальних апаратів з бельгійської клініки Інкендааль. Очікується, що вдасться отримати близько 100 одиниць портативної техніки. Українські пацієнти з хворобою Дюшена використовуватимуть їх в домашніх умовах. Ініціативу реалізовують у межах міжнародного проєкту "1500 років виживання".

Крім того, лікарів та батьків пацієнтів навчатимуть практичного застосування таких апаратів. Важливо, що процес відбуватиметься за участі пацієнтів.