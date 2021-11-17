Безцінний подарунок: школярі зібрали кошти на нове обладнання для "Охматдиту"

Небайдужі школярі власними силами зібрали кошти на обладнання "Охматдиту". Новенька техніка виконуватиме свою важливу місію у кабінеті ендоскопії відділення діагностики.

Авторка ініціативи – одинадцятикласниця Марія Петриковець. Вона заснувала групу тінейджерів, яких об'єднала благочинна мета.

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Кошти, які Охматдиту передала молодь, спрямували на придбання тюнерів для захоплення та запису відео.

Чому це важливо

За словами представників лікарні, у відділенні ендоскопії щороку проводиться велика кількість складних мініінвазивних ендоскопічних операцій. Перш за все, у такий спосіб рятують діток з різноманітними патологіями. До прикладу, дістають сторонні предмети – без розрізів та хірургічних втручань!

Фахівці пояснюють, що нове обладнання забезпечить можливість робити відеофіксацію досліджень маленьких пацієнтів.

Це особливо корисно для всебічного розгляду складних випадків на консиліумах, для обрання оптимальної лікувальної тактики,

– розповіла завідувачка відділення діагностики Дарія Вороняк.

Відеофіксацію застосовуватимуть у випадку проведення:

езофагогастродуоденоскопії;

колоноскопії;

бронхоскопії;

ендотерапевтичних втручань.

Зокрема, відеозаписи будуть використовуватись для навчання молодих спеціалістів.