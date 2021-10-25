Бренд екологічних кросівок Allbirds виходить на IPO: у скільки оцінюють компанію
Джерело:CNBC
Бренд Allbirds, що випускає екологічно чисті кросівки, готується вийти на біржу з оцінкою у 2,2 мільярда доларів. Компанія пропонує 19,2 мільйона акцій за ціною від 12 до 14 доларів. Очікується, що при розміщенні за верхнім показником Allbirds залучить близько 269 мільйонів доларів.
Наразі компанія не оголосила дату свого IPO. Попередньо, вона розміститься на біржі Nasdaq під тікером BIRD.
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За квартал, що закінчився 30 вересня, компанія готується зафіксувати:
- чистий збиток у розмірі від 15 до 18 мільйонів доларів, у порівнянні з 7 мільйонами доларів роком раніше;
- виторг у розмірі від 61 до 62,5 мільйона доларів, у порівнянні з 47,2 мільйона доларів роком раніше.
Про компанію
Allbirds заснована у 2015 році. Здебільшого компанія продавала свої екотовари через Інтернет. Наразі Allbirds має лише 27 магазинів, однак компанія заявила, що в майбутньому планує активніше "просуватися до торгових центрів і вуличних фасадів".
Характеристики екокросівок
- підошва виготовлена з запатентованої піни низької щільності, відтак кросівки є надлегкими;
- устілки зроблені з вовни мериноса, яка вбирає вологу і мінімізує запах;
- шнурки складаються з перероблених пластикових пляшок;
- їх можна носити без шкарпеток;
- деякі моделі є водонепроникними;
- підходять для занять спортом, прогулянок по місту та інших цілей;
- вартість стартує від 95 доларів.