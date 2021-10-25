Бренд екологічних кросівок Allbirds виходить на IPO: у скільки оцінюють компанію

21:41

Бренд Allbirds, що випускає екологічно чисті кросівки, готується вийти на біржу з оцінкою у 2,2 мільярда доларів. Компанія пропонує 19,2 мільйона акцій за ціною від 12 до 14 доларів. Очікується, що при розміщенні за верхнім показником Allbirds залучить близько 269 мільйонів доларів.