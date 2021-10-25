Бренд экологических кроссовок Allbirds выходит на IPO: во сколько оценивают компанию

Бренд Allbirds, что выпускает экологически чистые кроссовки, готовится выйти на биржу с оценкой в 2,2 миллиарда долларов. Компания предлагает 19,2 миллиона акций по цене от 12 до 14 долларов. Ожидается, что при размещении по верхнему показателю Allbirds привлечет около 269 миллионов долларов.

Пока компания не объявила дату своего IPO. Предварительно, она разместится на бирже Nasdaq под тикером BIRD.

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За квартал, закончившийся 30 сентября, компания готовится зафиксировать:

чистый убыток в размере от 15 до 18 миллионов долларов, по сравнению с 7 миллионами долларов годом ранее;

выручку в размере от 61 до 62,5 миллиона долларов, по сравнению с 47,2 миллиона долларов годом ранее.

О компании

Allbirds создана в 2015 году. В основном компания продавала свои экотовары через Интернет. Сейчас Allbirds имеет лишь 27 магазинов, однако компания заявила, что в будущем планирует активнее "продвигаться к торговым центрам и уличным фасадам".

Характеристики экокросовок