Британська компанія створила гігантську піраміду з пральних машин
Джерело:Guinness World Records
Британська компанія Currys PC World, яка займається продажем електроніки, створила величезну піраміду з пральних машин. Мета – підвищити поінформованість людей про переробку побутових відходів.
Висота споруди сягає 13,60 метра. Так, вона встановила світовий рекорд Гіннеса як найбільша конструкція з пральних машин у світі.
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Що відомо
Інсталяція є частиною проєкту компанії "Нове життя, а не звалище". Установка покликана привернути увагу широкого загалу до важливості переробки електронних відходів.
Загалом у споруді використали 1496 пральних машин. Квадратна основа піраміди складається з 256 одиниць техніки, а ширина кожної грані становить 9,64 метра. Згодом усі вони будуть утилізовані.
Я радий, що проєкт отримав стільки позитивних відгуків та підтримки з боку всіх співробітників компанії. Він виглядає дуже вражаюче,
– сказав Даррен Кенуорті, менеджер магазину Currys.
Красномовні підрахунки
- кожен мешканець Великої Британії продукує 3,3 тонни електронних відходів за своє життя;
- в країні накопичується 1,45 мільйона тонн електронних відходів щороку;
- близько 68% британців не знають, де і як позбутися старої техніки попри те, що в країні широко розповсюджені безкоштовні послуги з утилізації електроніки;
- з 65 тисяч тонн відходів, що переробляються Currys щороку, 97% припадає на побутову техніку.
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