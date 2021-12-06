Британська компанія створила гігантську піраміду з пральних машин

Британська компанія Currys PC World, яка займається продажем електроніки, створила величезну піраміду з пральних машин. Мета – підвищити поінформованість людей про переробку побутових відходів.

Висота споруди сягає 13,60 метра. Так, вона встановила світовий рекорд Гіннеса як найбільша конструкція з пральних машин у світі.

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Що відомо

Інсталяція є частиною проєкту компанії "Нове життя, а не звалище". Установка покликана привернути увагу широкого загалу до важливості переробки електронних відходів.

Загалом у споруді використали 1496 пральних машин. Квадратна основа піраміди складається з 256 одиниць техніки, а ширина кожної грані становить 9,64 метра. Згодом усі вони будуть утилізовані.

Я радий, що проєкт отримав стільки позитивних відгуків та підтримки з боку всіх співробітників компанії. Він виглядає дуже вражаюче,

– сказав Даррен Кенуорті, менеджер магазину Currys.

Красномовні підрахунки

кожен мешканець Великої Британії продукує 3,3 тонни електронних відходів за своє життя;

в країні накопичується 1,45 мільйона тонн електронних відходів щороку;

близько 68% британців не знають, де і як позбутися старої техніки попри те, що в країні широко розповсюджені безкоштовні послуги з утилізації електроніки;

з 65 тисяч тонн відходів, що переробляються Currys щороку, 97% припадає на побутову техніку.

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