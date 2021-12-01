Британський McDonald's створив різдвяний ролик про юну дівчину та її уявного друга

McDonald's у Великій Британії створив різдвяний 1,5-хвилинний фільм "Уявний Іггі". Глядачам показали історію дружби дівчинки Матильди та її уявного друга.

Іггі є таким собі різдвяним оленем з густим блакитним хутром, маленькими ріжками та в різнокольорових шкарпетках.

Цікаво "Фундація Дім Рональда МакДональда" в Україні святкує 5 років: результати роботи

Різдвяний фільм

За сюжетом, ще зовсім маленька Матильда сама вигадала собі свого друга. Він супроводжує її все дитинство – під час святкових танців у колі сім'ї, розкладання моркви для оленів Санти тощо.

До слова, коли вони вперше зустрілися, дівчинка пригостила друга морквою з меню McDonald's Reindeer Treats. Вигаданий друг натомість допомагає Матильді почуватися більш упевненою в собі.

Та з часом дівчинка виростає та все частіше забуває свого друга. Ідучи на прогулянку з друзями, вона закриває його в шафі.

Згадати про друга їй, уже дорослій, допомагає маленький хлопчик у McDonald's, який також частує свого уявного товариша морквою в ресторані McDonald's.

Фільм "Уявний Іггі": дивіться відео

Мета фільму

Віцепрезидентка та директорка з маркетингу McDonald's у Британії Мішель Грем-Клер висловила переконання, що реклама ідеально відображає магію дитячої уяви, яка оживає в цю пору року та нагадує, що не можна бути занадто дорослим, аби мріяти.

Ми з нетерпінням чекаємо реакції наших клієнтів на рекламу й сподіваємося, що дружба між Матильдою та Іггі викликає усмішку в глядачів під час перегляду,

– розповіла Мішель Грем-Клер.

Та фільм має на меті не лише подарувати відчуття свята глядачам. Передовсім він буде супроводжувати благодійну ініціативу McDonald's щодо розподілу 5 мільйонів обідів для потребуючих сімей.