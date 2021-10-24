На Буковині паліїв трави шукають за допомогою дрона

Мамаївська громада, що в Чернівецькій області, вирішила боротися з паліями трави за допомогою дрона. Щоб місцеві відмовилися від поганої ідеї, там облаштували компостні ями для утилізації.

Дрон шукає місце підпалу, після чого на порушників швидко складають адмінпротокол. Про це розповіла голова Мамаївської громади Наталія Катрюк.

Цікаво Нове життя використаним матеріалам: як МакДональдз розвиває рециклінг

Дрон шукає порушників

На закупівлю дрона виділили 42 тисячі гривень з бюджету громади. Завдяки приладу можуть швидше реагувати на порушення. Інспектор з благоустрою визначає місце загоряння через камеру на дроні.

Після фіксування на місце підпалу виїжджає мобільна група, яка складає на паліїв адмінпротокол. За півтори години дрон може облетіти половину території громади.

За два дні використання дрону інспектори склали три протоколи, а один з порушників – вже навіть сплатив свій штраф.

Щоб місцеві відмовились від спалювання сухого листя й трави, у кожному селі громади є спеціально підготовлена компостна яма.

Чому не можна палити суху траву й листя