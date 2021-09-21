У Черкасах спекли гігантський яблучний пиріг: встановлено рекорд України

У Черкаси під час святкування Дня міста встановили Національний рекорд України. Так, вдалося спекти найдовший яблучний пиріг.

Це результат співпраці соціально-орієнтованого бізнесу Черкаського району, директора Державного навчального закладу "Черкаське вище професійне училище" Сергія Воронова та Черкаської районної державної адміністрації. Над кулінарним витвором працював колектив училища, зокрема майстри та педагоги.

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Про пиріг

спекли 53 коржа;

довжина становить 23 метри 63 сантиметри;

витратили близько 200 кілограмів борошна, 100 кілограмів яблук, 70 кілограмів цукру та 50 літрів олії.

Шматочок величезного пирога могли спробувати усі містяни абсолютно безкоштовно.

Щаслива, що спільна ідея увінчалася таким прекрасним результатом, який є символічним подарунком з нагоди Дня міста,

– зазначила очільниця Черкаської райдержадміністрації Валерія Бандурко.

Повний текст публікації Черкаської районної державної адміністрації:

З НАГОДИ ДНЯ МІСТА В ЧЕРКАСАХ ВИГОТОВИЛИ НАЙДОВШИЙ ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ

У долині троянд в Черкасах було встановлено Національний рекорд України. З нагоди святкування Дня міста Черкас виготовлено найдовший пиріг з яблучною начинкою. Пиріг складається з 53 коржів та має довжину 23 метра 63 см. На його приготування витрачено близько 200 кг борошна, 100 кг яблук, 70 кг цукру та 50 літрів олії. Всі бажаючі могли спробувати пиріг безкоштовно. Приготували кулінарний витвір за сприяння: представників соціально-орієнтованого бізнесу Черкаського району, які завжди радо підтримують подібні ініціативи, директора Державного навчального закладу "Черкаське вище професійне училище" Сергія Воронова та Черкаської районної державної адміністрації. Голова Черкаської райдержадміністрації Валерія Бандурко подякувала колективу вищого професійного училища за співпрацю, а особливо працьовитим майстрам та педагогам, чиїми руками виготовлений пиріг.

"Щаслива, що спільна ідея увінчалася таким прекрасним результатом, який є символічним подарунком з нагоди Дня міста", – зазначила очільниця району.