У черкаському онкодиспансері відкриють "Школу супергероїв"

Філія державного підприємства "Школа супергероїв", де навчатимуть дітей, які потребують довготривалого лікування, невдовзі відкриється в Черкаському обласному онкодиспансері.

Підприємство "Школа супергероїв" створять на базі Черкаського обласного онкологічного диспансеру, повідомив начальник управління освіти й науки Черкаської ОДА Валерій Данилевський.

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"Школа супергероїв"

У "Школі суперпгероїв" у Черкасах навчатимуться діти, які потребують довготривалого лікування.

Навчання здійснюватимуть звичайні педагоги зі шкіл, які пройдуть відповідне навчання. Передовсім з психологічної підготовки.

Підготовка педагогів

Підготовка педагогів та організаційні моменти триватимуть до двох місяців. Вчителі, які працюватимуть у "Школі супергероїв", отримуватимуть заробітну плату на рівні педагогічних працівників у звичайних школах.

Додаткових виплат їм не передбачено. Меблі, дошки та електронні ґаджети мають бути придбані лікувальним закладом.

Схожі заклади в Україні

Зараз в Україні діє 7 центрів у 5 областях України, де діти мають змогу навчатися під час лікування:

у Києві,

Херсоні,

Хмельницькому,

2 у Дніпропетровській області,

2 у Житомирській області.

Міністерство освіти й науки загалом планує створити 28 таких навчальних центрів в Україні.