У черкаському онкодиспансері відкриють "Школу супергероїв"
Джерело:Укрінформ
Філія державного підприємства "Школа супергероїв", де навчатимуть дітей, які потребують довготривалого лікування, невдовзі відкриється в Черкаському обласному онкодиспансері.
Підприємство "Школа супергероїв" створять на базі Черкаського обласного онкологічного диспансеру, повідомив начальник управління освіти й науки Черкаської ОДА Валерій Данилевський.
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"Школа супергероїв"
У "Школі суперпгероїв" у Черкасах навчатимуться діти, які потребують довготривалого лікування.
Навчання здійснюватимуть звичайні педагоги зі шкіл, які пройдуть відповідне навчання. Передовсім з психологічної підготовки.
Підготовка педагогів
Підготовка педагогів та організаційні моменти триватимуть до двох місяців. Вчителі, які працюватимуть у "Школі супергероїв", отримуватимуть заробітну плату на рівні педагогічних працівників у звичайних школах.
Додаткових виплат їм не передбачено. Меблі, дошки та електронні ґаджети мають бути придбані лікувальним закладом.
Схожі заклади в Україні
Зараз в Україні діє 7 центрів у 5 областях України, де діти мають змогу навчатися під час лікування:
- у Києві,
- Херсоні,
- Хмельницькому,
- 2 у Дніпропетровській області,
- 2 у Житомирській області.
Міністерство освіти й науки загалом планує створити 28 таких навчальних центрів в Україні.