В черкасском онкодиспансере откроют "Школу супергероев"
Источник:Укринформ
Филиал государственного предприятия "Школа супергероев", где будут обучать детей, нуждающихся в длительном лечении, вскоре откроется в Черкасском областном онкодиспансере.
Предприятие "Школа супергероев" будет создано на базе Черкасского областного онкологического диспансера, сообщил начальник управления образования и науки Черкасской ОГА Валерий Данилевский.
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"Школа супергероев"
В "Школе супергероев" в Черкассах будут учиться дети, нуждающиеся в длительном лечении.
Обучение будут осуществляться обычными педагогами из школ, которые пройдут соответствующее обучение. Прежде всего по психологической подготовке.
Подготовка педагогов
Подготовка педагогов и организационные моменты будут длиться до двух месяцев. Учителя, которые будут работать в Школе супергероев, будут получать заработную плату на уровне педагогических работников в обычных школах.
Дополнительные выплаты им не предусмотрены. Мебель, доски и электронные гаджеты должны быть приобретены лечебным учреждением.
Похожие заведения в Украине
Сейчас в Украине действуют 7 центров в 5 областях Украины, где дети могут учиться во время лечения:
- в Киеве,
- Херсон,
- Хмельницком,
- 2 в Днепропетровской области,
- 2 в Житомирской области.
Министерство образования и науки планирует создать 28 таких учебных центров в Украине.