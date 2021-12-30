В черкасском онкодиспансере откроют "Школу супергероев"

Филиал государственного предприятия "Школа супергероев", где будут обучать детей, нуждающихся в длительном лечении, вскоре откроется в Черкасском областном онкодиспансере.

Предприятие "Школа супергероев" будет создано на базе Черкасского областного онкологического диспансера, сообщил начальник управления образования и науки Черкасской ОГА Валерий Данилевский.

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"Школа супергероев"

В "Школе супергероев" в Черкассах будут учиться дети, нуждающиеся в длительном лечении.

Обучение будут осуществляться обычными педагогами из школ, которые пройдут соответствующее обучение. Прежде всего по психологической подготовке.

Подготовка педагогов

Подготовка педагогов и организационные моменты будут длиться до двух месяцев. Учителя, которые будут работать в Школе супергероев, будут получать заработную плату на уровне педагогических работников в обычных школах.

Дополнительные выплаты им не предусмотрены. Мебель, доски и электронные гаджеты должны быть приобретены лечебным учреждением.

Похожие заведения в Украине

Сейчас в Украине действуют 7 центров в 5 областях Украины, где дети могут учиться во время лечения:

в Киеве,

Херсон,

Хмельницком,

2 в Днепропетровской области,

2 в Житомирской области.

Министерство образования и науки планирует создать 28 таких учебных центров в Украине.