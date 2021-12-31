На Чернігівщині казково прикрасив будинок і вразив мережу: святкові фото

У Семенівці, що в Чернігівській області, місцевий мешканець Ігор Сич казково яскраво свій будинок до різдвяних свят. Всього за кілька днів публікація з будинком-казкою охопила понад 100 тисяч користувачів у соцмережах.

У спільноті розповіли, що щодня просто подивитися цю зимову казку або зробити фото напам'ять, прїздять чимало жителів громади.

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Казковий будинок

Це вже не перший рік, коли Ігор так прикрашає свій дім, даруючи можливість жителям і гостям міста насолодитися такою красою.

Звісно фотографії не передають всю красу, наяву – це ще красивіше. Тому обов'язково необхідно відвідати цю новорічну казку,

– розповіли в "Рідній Семенівці".

Казковий будинок у Семенівці: дивіться фото

Публікація "Рідної Семенівки":

Ви тільки подивіться, яку красу у Семенівці, на вулиці Новоселиця, біля свого подвір'я зробив наш земляк Ігор Сич. Кожного дня подивитися на цю зимову казку та зробити пам'ятні фото приїжджають чимало жителів громади.

Це вже не перший рік, коли Ігор так прикрашає свій дім, тим самим дарує можливість жителям та гостям міста насолодитися такою красою. Звісно фотографії не передають всю красу, в живу – це ще красивіше. Тому обов'язково необхідно відвідати цю новорічну казку.

Репост обов'язковий, цю красу повинні бачити всі.