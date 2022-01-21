Чоловік виготовив першу у світі "веганську скрипку": як йому це вдалося

Зазвичай при виготовленні скрипок використовують кістки, роги, копита тварин і кінський волос. Проте майстру з Ірландії вдалося створити інструмент без використання предметів тваринного походження.

Падрейг О'Дублаоід – ірландський майстер скрипкових справ із Малверн-Хіллз з 40-річним досвідом. Замовлення на "веганський інструмент" він отримав ще декілька років тому.

До теми Ізраїльський стартап представив лосось на рослинній основі

Проте втілити цей задум у життя вдалося лише зараз – під час локдауну. Корпус скрипки виготовлений з дерева, замість клею тваринного походження майстер використав пар груш і джерельної води, а фарбою послугував сік диких ягід та тополя.

Це було інтригуюче завдання. Я задумався, скільком музикантам доводилося відмовитися від гри на скрипці з міркувань етики,

– розповів Падрейг О'Дублаоід.

Перша у світі "веганська скрипка" / Фото BBC

Чоловік зазначив, що пишається тим, що молоде покоління вносить такі важливі зміни у цей світ.

Це буде музикою для вух стількох скрипалів, які мріяли про високоякісний інструмент, що не містить продуктів тваринного походження,

– додав чоловік.

Ірландець виготовив першу у світі "веганську скрипку" / Фото з інстаграму BBC

The Vegan Society – відома веганська організація – зареєструвала інструмент як перший подібний у світі. Вартість такої скрипки 8 000 фунтів стерлінгів (308 430,82 гривні).