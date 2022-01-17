Наразі розробники перебувають на етапі патентування технології. Очікується, що продукт локально з'явиться на ринку до кінця 2022 року, а масове виробництво заплановане на 2024 рік.

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Про продукт

Новинка від Plantish – це цілісний шматок лосося без кісток, який імітує зовнішній вигляд, смак та текстуру справжньої риби. Філе є повністю веганським. Серед основних переваг:

високий вміст білка, омега-3 та омега-6 жирних кислот та вітамінів групи В;

відсутність ртуті, антибіотиків, гормонів, мікропластику й токсинів.

Рослинне філе лосося / Фото Plantish

У компанії переконані, що продукт – приречений на успіх, адже спостерігається великий споживчий попит на цілі стейки, а не подрібнений фарш. Крім того, Plantish можна приготувати так само, як і звичайний лосось.

Ми існуємо, щоб врятувати океани й усунути потребу в споживанні морських тварин, пропонуючи стійкіші, поживніші та смачніші варіанти. Наше бачення – стати провідним світовим брендом морепродуктів, не завдавши шкоди жодній рибі,

– відзначив засновник стартапу Офек Рон.

Зауважимо, сьогодні виробники по всьому світу активно шукають шляхи заміни тваринних продуктів, адже їхнє масове виробництво та споживання – величезна загроза для планети. Ба більше, ринок рослинних альтернатив є доволі перспективним та привабливим для інвесторів.

Так, словенська компанія Juicy Marbles планує стати першим у світі комерційним виробником стейку філе-міньйон на рослинній основі. Для цього стартап залучив 4,5 мільйона доларів інвестицій. Своєю чергою, німецький Perfeggt пропонує споживачам рослинні яйця. Всесвітньо відома компанія Nestle тестує рослинні креветки, виготовлені з морських водоростей, гороху і рослини конжак.

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