Саме тому важливо знати, як правильно поводитися з сухими рослинними залишками. Ми розповімо, чому варто відмовитися від багать на користь більш екологічного і корисного методу.

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Чому це небезпечно

Спалювання листя та сухої трави становить неабияку загрозу як для людського здоров'я, так і для довкілля. Серед ключових небезпек:

існує ризик виникнення пожеж, від яких страждають люди, тварини та рослини;

дим, що утворюється в результаті горіння, потрапляє у дихальні шляхи людини та спричиняє низку захворювань, зокрема – ГРЗ, різного роду алергії та навіть рак;

знижується родючість ґрунтів через знищення комах та різноманітної рослинності;

додаткові викиди парникових газів форсують зміни клімату.

Зауважимо, наразі штраф за спалення сухого листя складає від 340 до 1 360 гривень для громадян, та від 850 до 1 700 гривень – для посадовців і підприємців.

Як правильно утилізувати сухе листя й траву

Кожен свідомий громадянин може почати з себе, щоб змінити ситуацію. Так, сухе листя й траву варто компостувати. Отриманий компост можна використовувати для удобрення ґрунту.

Виготовляти добриво – зовсім не складно. Покрокова інструкція з виготовлення компосту: