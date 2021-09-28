Саме тому важливо знати, як правильно поводитися з сухими рослинними залишками. Ми розповімо, чому варто відмовитися від багать на користь більш екологічного і корисного методу.

Варте уваги Завдяки Сімейній кімнаті юна Богданка може бути поряд з рідними, поки долає рідкісну хворобу

Чому це небезпечно

Спалювання листя та сухої трави становить неабияку загрозу як для людського здоров'я, так і для довкілля. Серед ключових небезпек:

  • існує ризик виникнення пожеж, від яких страждають люди, тварини та рослини;
  • дим, що утворюється в результаті горіння, потрапляє у дихальні шляхи людини та спричиняє низку захворювань, зокрема – ГРЗ, різного роду алергії та навіть рак;
  • знижується родючість ґрунтів через знищення комах та різноманітної рослинності;
  • додаткові викиди парникових газів форсують зміни клімату.

Як правильно утилізувати сухе листя й траву

Кожен свідомий громадянин може почати з себе, щоб змінити ситуацію. Так, сухе листя й траву варто компостувати. Отриманий компост можна використовувати для удобрення ґрунту.

Виготовляти добриво – зовсім не складно. Покрокова інструкція з виготовлення компосту:

  1. Підготувати спеціальний резервуар або викопати яму. Розміри мають становити приблизно 1x2 метри, а висота – 1,5 метра. Заглиблення в землю – не більше ніж 40 – 50 сантиметрів.
  2. Використовувати такі рослинні відходи: залишки від овочів та фруктів, кави, чаю, скошену траву, опале листя, гілки кущів та дерев (у подрібненому вигляді), бур'ян, папір. Категорично не можна компостувати: кістки, хворі та оброблені рослини, залізо, пластик, гуму, ненатуральні тканини.
  3. Забезпечити доступ повітря до компосту;
  4. Зволожувати компост;
  5. Врахувати необхідність участі у процесі хробаків. Якщо вони не завелися у землі, потрібно підселити їх до компостної ями чи резервуара.