Саме тому важливо знати, як правильно поводитися з сухими рослинними залишками. Ми розповімо, чому варто відмовитися від багать на користь більш екологічного і корисного методу.
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Чому це небезпечно
Спалювання листя та сухої трави становить неабияку загрозу як для людського здоров'я, так і для довкілля. Серед ключових небезпек:
- існує ризик виникнення пожеж, від яких страждають люди, тварини та рослини;
- дим, що утворюється в результаті горіння, потрапляє у дихальні шляхи людини та спричиняє низку захворювань, зокрема – ГРЗ, різного роду алергії та навіть рак;
- знижується родючість ґрунтів через знищення комах та різноманітної рослинності;
- додаткові викиди парникових газів форсують зміни клімату.
Як правильно утилізувати сухе листя й траву
Кожен свідомий громадянин може почати з себе, щоб змінити ситуацію. Так, сухе листя й траву варто компостувати. Отриманий компост можна використовувати для удобрення ґрунту.
Виготовляти добриво – зовсім не складно. Покрокова інструкція з виготовлення компосту:
- Підготувати спеціальний резервуар або викопати яму. Розміри мають становити приблизно 1x2 метри, а висота – 1,5 метра. Заглиблення в землю – не більше ніж 40 – 50 сантиметрів.
- Використовувати такі рослинні відходи: залишки від овочів та фруктів, кави, чаю, скошену траву, опале листя, гілки кущів та дерев (у подрібненому вигляді), бур'ян, папір. Категорично не можна компостувати: кістки, хворі та оброблені рослини, залізо, пластик, гуму, ненатуральні тканини.
- Забезпечити доступ повітря до компосту;
- Зволожувати компост;
- Врахувати необхідність участі у процесі хробаків. Якщо вони не завелися у землі, потрібно підселити їх до компостної ями чи резервуара.