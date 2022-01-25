Coca-Cola, IKEA та інші бренди об'єдналися для боротьби з пластиковим забрудненням

Низка світових брендів закликала до глобальної угоди щодо боротьби із пластиковим забрудненням. Серед учасників – The Coca-Cola Company, Unilever, IKEA, Nestle, Starbucks, Pepsico, L'Oreal, H&M Group та Danone.

Загалом спільну заяву підписали понад 70 компаній. Вони прагнуть докласти максимум зусиль, аби вирішити проблему забруднення пластиком.

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Чому це важливо

Незабаром відбудеться сесія Асамблеї ООН з навколишнього середовища UNEA 5.2, де зберуться національні уряди. Так, міжнародна спільнота отримає можливість ухвалити важливі рішення щодо боротьби із забрудненням пластиком.

У заяві йдеться, що наразі укладання амбітного договору є критично важливим. Документ сприятиме співпраці для системних рішень і прискорюватиме перехід до економіки замкнутого циклу в усьому світі. Ба більше, UNEA 5.2 — це вирішальний і найсприятливіший момент, щоб змінити ситуацію із глобальною кризою пластикового забруднення, тож світ не може дозволити собі це пропустити.

Про що ще мовиться у заяві