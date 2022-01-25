В общей сложности совместное заявление подписали более 70 компаний. Они стремятся приложить максимум усилий, чтобы решить проблему загрязнения пластиком.
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Почему это важно
В скором времени состоится сессия Ассамблеи ООН по окружающей среде UNEA 5.2, где соберутся национальные правительства. Так, международное сообщество получит возможность принять важные решения по борьбе с загрязнением пластиком.
В заявлении говорится, что в настоящее время заключение амбициозного договора является критически важным. Документ будет способствовать сотрудничеству для системных решений и будет ускорять переход к экономике замкнутого цикла по всему миру. Более того, UNEA 5.2 — это решающий и благоприятный момент, чтобы изменить ситуацию с глобальным кризисом пластикового загрязнения, поэтому мир не может позволить себе это упустить.
О чем еще говорится в заявлении
- призыв признать, что проблема пластикового загрязнения приводит к значительным негативным последствиям для окружающей среды, общества и экономики;
- призыв к целостному и скоординированному международному ответу, направленному на устранение проблемы в ее источнике;
- призыв признать, что экономика замкнутого цикла будет способствовать усилиям по борьбе с изменением климата и потерей биоразнообразия, при этом будут наблюдаться положительные социальные и экономические последствия.