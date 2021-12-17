Дбаємо про довкілля: яку ялинку краще обрати – живу чи штучну

Багато людей люблять живі ялинки, бо вони пахнуть і є традицією чи не в кожній родині. Водночас дехто виступає проти живих ялинок, адже торговці можуть зрубувати їх нелегально й закликають купляти штучні.

Ялинка, безсумнівно, є центральним елементом в домі під час Різдва. І справжні, і штучні дерева мають плюси і мінуси. Для одних – це просто особистий вибір, а для інших – зручність, ціна або навколишнє середовище. Щоб зрозуміти, яку ялинку краще купляти, щоб це не шкодило довкіллю, потрібно переглянути всі переваги й недоліки.

Зверніть увагу У Чернівцях пересадили ялинки за допомогою спеціальної техніки

Штучні ялинки

Переваги:

можна використовувати протягом 5 – 10 років;

не треба доглядати;

добре для тих, хто не хоче зрубувати живу ялинку.

їх легше перевозити й не потрібно думати про підставку.

Недоліки:

багато видів не підлягають переробці і можуть бути виготовлені з невідновлюваних ресурсів;

не мають запаху.

Живі ялинки

Переваги:

мають запах;

можна переробити й розкладаються самі;

корисні для вирощення, адже один гектар ялинок забезпечує добову потребу в кисні для 18 осіб.

Недоліки:

потрібно доглядати;

складніше перевозити й збути після свят;

згодом в'януть, а голки опадають через кілька тижнів.

Яку ж обрати з погляду екології

З огляду на всі за і проти, спеціалісти все ж схиляються до живої ялинки. Проте радять купити не зрізане дерево, а в горщику. Адже його можна посадити в саду після свят або винести на вулицю в горщику, щоб знову повернутися до наступного Різдва.