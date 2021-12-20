Десятки Санта-Клаусів взяли участь у запливі річкою Суар з благородною метою: промовисті фото

Близько 70 жителів Великої Британії взяли участь у благодійному заході Big Santa Paddle. У костюмах Санта-Клаусів вони проплили річкою Суар від Лестера до Бристоля.

Четвертий щорічний захід Big Santa Paddle має на меті зібрати кошти для Центру активного дозвілля Лестера, що допомагає молоді отримати доступ до цікавих активностей на свіжому повітрі та покращити власний добробут. У 2020 році заплив не організовували через пандемію COVID-19.

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Санта-Клауси проплили річкою Суар

Заплив тривав дві години – від Лестера до Бристоля і назад. Учасники веслували на каяках, каное та іншому водному транспорті.

Чудово організовувати заплив, у якому взяли участь близько 70 людей, одягнутих у костюми Санти. Це було справжнє видовище,

– зазначив менеджер Лестерського центру Стюарт Фрайзер.

Заплив Санта-Клаусів у Великій Британії / Фото Leicester Outdoor Pursuits Centre

Веслуючи дистанцією у 3,2 кілометра, Санта-Клауси співали різдвяних пісень, насолоджувались м'ясними пирогами та гарячими напоями.

Стюарт Фрайзер наполіг, що окрім збору коштів для центру, такий захід покликаний проінформувати якомога більше людей про діяльність центру і можливості, які організація пропонує місцевій молоді.

Додамо, що це не перший благодійний захід за участю Санта-Клаусів. Так, у США лижники та сноубордисти підкорювали схили у костюмах бородатого героя, щоб зібрати кошти для місцевої некомерційної організації.