"А дитині можна": у Києві відбудеться захід, присвячений безпеці продуктів

8 жовтня 2021 , 15:12
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Незабаром в Україні стартує корисний проєкт, спрямований на популяризацію безпечної продукції. Захід отримав назву "А дитині можна?". Чому це важливо – читайте у матеріалі.

Організатори мають на меті привернути увагу фермерів до того, що потрібно виробляти безпечну
продукцію. Крім того, в межах події тестуватимуть чат-бот "А дитині можна?", за допомогою якого споживачі можуть випробувати свої знання про безпечність фермерської продукції.

Вам сподобається Сімейна кімната у Львові: як маленькі пацієнти одужують і займаються благодійністю

Захід стартує 11 жовтня об 11:00 на івент-майданчику INVERIA у Києві (вул. Володимирська, 49А). Тривалість – 3 години.

Хедлайнери проєкту

  1. Владислава Магалецька – голова Держпродспоживслужби;
  2. Катерина Толстікова – лікар-дієтолог, засновниця "Школи
    здоров’я";
  3. Юлія Лисюк – фермерка, керуюча партнерка гастро-мануфактри Pastourelle;
  4. Юлія Слива – експертка з безпечності харчових продуктів.

Програма заходу

  •  11:15 – 12:00

Фуршет, під час якого гості та учасники зможуть познайомитися, поспілкуватися та зробити фото в інтерактивній фотозоні.

  • 12:00 – 12:10

Відкриття заходу, вступна промова організаторів.

  • 12:10 – 13.20

Проходження чат-бота, спілкування з журналістами.

  • 13:20 – 13:50

Загальне обговорення чат-бота, тестування журналістами, обмін ідеями та коментарями за участю хедлайнерів.

  • 13:50 – 14:00

Підбивання підсумків та завершення заходу.

 

Автор: Катерина Сердюк