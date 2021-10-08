"А дитині можна": у Києві відбудеться захід, присвячений безпеці продуктів
Джерело:24 канал
Незабаром в Україні стартує корисний проєкт, спрямований на популяризацію безпечної продукції. Захід отримав назву "А дитині можна?". Чому це важливо – читайте у матеріалі.
Організатори мають на меті привернути увагу фермерів до того, що потрібно виробляти безпечну
продукцію. Крім того, в межах події тестуватимуть чат-бот "А дитині можна?", за допомогою якого споживачі можуть випробувати свої знання про безпечність фермерської продукції.
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Хедлайнери проєкту
- Владислава Магалецька – голова Держпродспоживслужби;
- Катерина Толстікова – лікар-дієтолог, засновниця "Школи
здоров’я";
- Юлія Лисюк – фермерка, керуюча партнерка гастро-мануфактри Pastourelle;
- Юлія Слива – експертка з безпечності харчових продуктів.
Програма заходу
- 11:15 – 12:00
Фуршет, під час якого гості та учасники зможуть познайомитися, поспілкуватися та зробити фото в інтерактивній фотозоні.
- 12:00 – 12:10
Відкриття заходу, вступна промова організаторів.
- 12:10 – 13.20
Проходження чат-бота, спілкування з журналістами.
- 13:20 – 13:50
Загальне обговорення чат-бота, тестування журналістами, обмін ідеями та коментарями за участю хедлайнерів.
- 13:50 – 14:00
Підбивання підсумків та завершення заходу.