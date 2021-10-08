"А ребенку можно?": В Киеве состоится мероприятие, посвященное безопасности продуктов
Источник:24 канал
Вскоре в Украине стартует полезный проект, направленный на популяризацию безопасной продукции. Запад получил название "А ребенку нельзя". Почему это важно – читайте в материале.
Организаторы имеют целью привлечь внимание фермеров к тому, что нужно производить безопасную
продукцию. Кроме того, в рамках события будут тестировать чат-бот "А ребенку можно?", С помощью которого потребители могут испытать свои знания о безопасности фермерской продукции.
Вам понравится Семейная комната во Львове: как маленькие пациенты выздоравливают и занимаются благотворительностьюМероприятие стартует 11 октября в 11:00 на ивент-площадке INVERIA в Киеве (ул. Владимирская, 49А). Продолжительность – 3 часа.
Хедлайнеры проекта
- Владислава Магалецкая – председатель Держпродспоживслужбы;
- Екатерина Толстикова – врач-диетолог, основательница "Школы здоровья";
- Юлия Лысюк – фермер, управляющий партнер гастро-мануфактры Pastourelle;
- Юлия Слива – эксперт по безопасности пищевых продуктов.
Программа мероприятия
- 11:15 – 12:00
Фуршет, во время которого гости и участники смогут познакомиться, пообщаться и сделать фото в интерактивной фотозоне.
- 12:00 – 12:10
Открытие мероприятия, вступительная речь организаторов.
- 12:10 – 13.20
Прохождение чат-бота, общение с журналистами.
- 13:20 – 13:50
Общее обсуждение чат-бота, тестирование журналистами, обмен идеями и комментариями с участием хедлайнеров.
- 13:50 – 14:00
Подведение итогов и завершения мероприятия.