Двоє чоловіків протягли авто понад 40 кілометрів для благодійного челенджу

На британському острові Гернсі двоє чоловіків взяли участь у благодійному челенджі, тягнучи на собі автомобіль. За понад 9 годин вони здолали відстань у 26,9 миль або близько 43 кілометрів.

Філліп Сміт та Уорен Маугер взялися за такий виклик, щоб зібрати 80 тисяч фунтів для благодійної організації This is Epic. У перерахунку це майже 3 мільйони гривень.

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Благодійний челендж

Щоб здолати відстань у 43 кілометрів, парі британців знадобилося 9 годин і 16 хвилин.

Усі охочі могли взяти участь у благодійному челенджі, допомігши фінансово. Для цього варто було заплатити від 100 фунтів стерлінгів за квиток в автомобіль на 1 милю – 1,6 кілометра.

Пара готувалася до цього виклику через регулярні заняття в тренажерному залі та перетягуючи катапульт, щоб імітувати вагу автомобіля.

Іноді здається, що підйом плоский, коли ти на нього дивишся, але це не так. Навіть якщо нахил має всього 1 градус, ви буквально тягнете машину в гору,

– розповів Філліп Сміт.

Після змагань він зізнався, що почувається повністю розбитим, але "це був чудовий день".

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