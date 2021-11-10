Екобус до ваших послуг: де на Полтавщині здати небезпечні відходи на утилізацію

Щодня ми користуємося безліччю предметів, які необхідно правильно утилізувати після завершення терміну служби. На щастя, українці можуть з легкістю позбутися небезпечних відходів, скориставшись послугами спеціальних мобільних пунктів – екобусів.

Так, на Полтавщині екоініціатива функціонуватиме до кінця року у 7 громадах. Кожна з них укладає договір та формує маршрут руху, графік роботи та місце стоянки екобусу.

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Де здати відходи

На Полтавщині небезпечні відходи можуть здати:

11 листопада – Пришибська громада;

16 листопада – Нехворощанська та Михайлівська громади;

26 листопада – Мачухівська громада;

10 грудня – Білицька громада;

15 грудня – Заводська громада.

Що можна здати

В облраді відзначають, що у Миргородській та Оржицькій громадах дати приїзду екобуса наразі уточнюють.

Співробітники екобусу приймають батарейки, ртутні термометри та люмінесцентні лампочки. Організатори закликають: відходи варто здавати в упаковці або іншій безпечній тарі. Пам'ятайте, що правильне поводження з відходами – це ваш внесок у захист довкілля й турботу про власне майбутнє.