Екобус до ваших послуг: де на Полтавщині здати небезпечні відходи на утилізацію

10 листопада 2021 , 23:15
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Джерело:

"Суспільне"

Щодня ми користуємося безліччю предметів, які необхідно правильно утилізувати після завершення терміну служби. На щастя, українці можуть з легкістю позбутися небезпечних відходів, скориставшись послугами спеціальних мобільних пунктів – екобусів.

Так, на Полтавщині екоініціатива функціонуватиме до кінця року у 7 громадах. Кожна з них укладає договір та формує маршрут руху, графік роботи та місце стоянки екобусу.

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Де здати відходи

На Полтавщині небезпечні відходи можуть здати:

  • 11 листопада – Пришибська громада;
  • 16 листопада – Нехворощанська та Михайлівська громади;
  • 26 листопада – Мачухівська громада;
  • 10 грудня – Білицька громада;
  • 15 грудня – Заводська громада.
Зауважимо! В облраді відзначають, що у Миргородській та Оржицькій громадах дати приїзду екобуса наразі уточнюють.

Що можна здати

Співробітники екобусу приймають батарейки, ртутні термометри та люмінесцентні лампочки. Організатори закликають: відходи варто здавати в упаковці або іншій безпечній тарі. Пам'ятайте, що правильне поводження з відходами – це ваш внесок у захист довкілля й турботу про власне майбутнє. 

Автор: Катерина Сердюк