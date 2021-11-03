Екологічний дизайн: українці створили меблі з переробленого пластику

Київські майстри створили плити з перероблених пластикових кришечок. З них виготовили стільниці та сидіння для нового ресторану у Харкові.

Проєкт реалізувало архітектурне бюро Balbek Bureau у співпраці з recyling-майстернею соціальною організацією "Україна без сміття". На втілення задуму пішло 33 600 пластикових кришечок.

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Меблі з переробленого пластику / Фото фейсбук Balbek Bureau

Що ще відомо

Ідея "зелених" меблів виникла з концепції майбутнього закладу. Так, ресторан китайської кухні МАО, який незабаром відкриється у Харкові, у своєму інтер'єрі втілює сільську естетику та відображає природу Китаю.

За легендою, заклад відкрила родина, яка переїхала із провінції Юньнань, відомої своїми мальовничими рисовими терасами,

– йдеться у повідомленні.

Символічно, що розробники вирішили застосувати "екофрендлі" рішення. Зокрема, у закладі:

встановлять маркізи (навіси на терасі), виготовлені із залишків парусини;

матимуть місце вінтажні меблі;

застосують HDPE-пластик.

Повний текст публікації Balbek Bureau:

33 600 пластикових кришечок пішло на створення плит, з яких виготовили стільниці й сидіння лав для нашого проєкту МАО. Інтегрувати перероблений пластик в інтер’єр нового закладу ми змогли спільно з recyling-майстернею соціального проєкту Україна БЕЗ сміття. Кришечки для цього експерименту допомагали збирати всім офісом. MAO – ресторан китайської кухні, який скоро запрацює в Харкові. За легендою, заклад відкрила родина, яка переїхала із провінції Юньнань, відомої своїми мальовничими рисовими терасами.

На відміну від інших кафе, натхненних гамірними азійськими містами, МАО відсилає до сільської естетики та природи Китаю. Щоб підтримати цю ідею, ми вирішили використати в інтер'єрі дружні до довкілля рішення. Пошили маркізи із залишків парусини, дали друге життя вінтажним меблям і знайшли застосування HDPE-пластику. Аби не пропустити відкриття кафе, стежте за нашими оновленнями та підписуйтеся на @mao_chinesefood в інстаграмі.