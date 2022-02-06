"Екологія у кадрі": у Краматорську відкрилася важлива виставка

У Краматорську відкрили виставку під назвою "Екологія в кадрі". Вона покликана дослідити історію становлення екології у Донецькому регіоні.

Виставка розташована у центрі ветеранів АТО та їх сімей "Поруч". Для відвідувачів вона триватиме впродовж лютого.

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Що відомо

Аби втілити задум, організатори використали архівні матеріали численних музеїв. Крім того, долучилися й місцеві мешканці регіону, які надали приватні архіви.

Фахівці прагнули продемонструвати приховані сенси авторів історичних джерел. Проєкт висвітлює проблеми надмірного споживання, переробки сміття тощо. Одне з основних завдань – усвідомити, що ці теми є надзвичайно актуальними та важливими.

Для людей у минулому була набагато актуальнішою проблема нестачі калорій. І на скільки є слушним те, що ми з перспективи надмірного споживання звертаємось до людей XX століття, які не мали достатньо ресурсів і навіть голодували,

– сказала історикиня та співорганізаторка виставки Ірина Склокіна.

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