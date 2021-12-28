Експерткиня назвала найгірший наслідок для України від зміни клімату

Через глобмальне потепління в Україні може кардинально змінитися клімат. У певні пори року температура повітря може підвищитися аж на 6 градусів, а зима в нашій країні й зовсім зникнути.

Українські кліматологи вже розробили кілька сценаріїв розвитку подій – усі вони передбачають підвищення середньорічної температури. Про найстрашніший для України сценарій розповіла учасниця міжурядової групи експертів зі зміни клімату Світлана Краковська.

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Найгірший сценарій для України

Кліматологиня розповіла, що найгірший сценарій настане, якщо не дослухатися до думки науковців і продовжити використовувати викопні джерела енергії.

За цим сценарієм в Україні в певні сезони температура може підвищитися й на 4 – 6 градусів. Це дійсно катастрофа, і це ми говоримо про середні оцінки,

– розповіла Світлана Краковська.

При цьому вона підкреслила, що в цьому дослідженні експертам не вдалося оцінити екстремальні погодні явища, бо це потребує інших методик і багато інших ресурсів.

В Україні може не бути зими

Експерткиня додала, що зміна клімату проявляється саме в цих екстремальних погодних явищах, які українці відчувають на собі. У майбутньому це може призвести до того, що в Україні взагалі не буде зими.

"Це не виключає періодів морозів, але загалом, скажімо так, температура буде вищою за нуль, і не буде снігового покриву. Далі йде каскад наслідків: не буде снігового покриву – буде менше вологовмісту в ґрунті, і менше буде живлення річок", – попереджає Краковська.

Внаслідок цього будуть страждати водні ресурси й будуть зміни в екосистемах – не будуть вимерзати шкідники. Тобто одна зміна потягне за собою цілу низку інших.