У Фінляндії розробили екологічний пінопласт: з чого він складається
Джерело:Sustainable Plastics
Компанія Stora Enso, що базується у Гельсінкі (Фінляндія), розробила "зелену" альтернативу пінопласту. Матеріал створений із сертифікованої деревини.
Інноваційна розробка може замінити пластикову плівку або пінополістирол, що застосовується в упаковці. Компанія прагне мінімізувати використання пластику та шукати нові можливості вторинної переробки.
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Про матеріал
Фахівці представили два продукти на основі біоматеріалів. Вони отримали назву Fibrease та Papira. Перший – чудова заміна пінополіуретану та пінополістиролу. Матеріал на 98% виробляється з відновлюваних джерел. Другий являє собою повністю біорозкладну піну – жорстку, але гнучку. Це забезпечує надійний захист від ударів та пропонує більш екологічний варіант упаковки, у порівнянні з поліетиленом, пінополістиролом та поліуретаном, адже не містить пластику.
Серед основних переваг розробок:
- придатні для захисту крихких товарів та упаковки продуктів, чутливих до температури;
- пропонують стійку альтернативу шкідливим упаковкам;
- придатні для повторного використання.
Підприємство Stora Enso вже запустило комерційний продаж Fibrease. Продукт виготовляють на заводі Papira у Форсі, Швеція. Наразі компанія виготовляє екоупакування для споживчих товарів.