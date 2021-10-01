Формула Стіва Джобса: 3 правила продуктивних нарад від легендарного підприємця

Сучасний менеджмент хронічно страждає від занадто великої кількості зустрічей і нестачі часу для виконання роботи. Засновник технологічного гіганта Apple Стів Джобс опанував вкрай важливу навичку – викорінювати зайве. Його рішення покликані зробити наради максимально ефективними.

Надмірна концентрація нарад пояснюється зокрема тим, що лідери прагнуть більшого контролю або вважають, що балаканина щось прояснює і прискорює робочий процес. Глава мегауспішної корпорації знав, як зробити робочі зустрічі дійсно продуктивними. Настав час звернутися до його порад.

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Головне, що ви маєте усвідомити, це наскільки зустріч вам дійсно потрібна. Якщо на кожне з цих трьох питань ви отримаєте негативну відповідь – не призначайте нараду:

Чи потрібен для цієї зустрічі зворотний зв'язок від інших або вона носить винятково інформаційний характер? Якщо мені потрібен зворотний зв'язок, чи є збори більш ефективним способом отримати його, ніж повідомлення або електронний лист? Чи дадуть збори що-небудь, чого не буде в електронному листі або повідомленні (наприклад, оперативний зворотний зв'язок щодо проблем, які постійно змінюються)?

3 правила нарад від Стіва Джобса

1. Список запрошених повинен бути невеликим – від 3 до 5 осіб

Стів Джобс був переконаний, що чим більше людей на зустрічі, тим вона менш продуктивна. Занадто багато голосів перетворюється в море шуму, і малоймовірно, що ви чого-небудь досягнете. Одного разу Джобс відхилив запрошення президента США Барака Обами на технічну зустріч, тому що список гостей був занадто довгим.

Крім того, при складанні списку запрошених точно знайте, якою буде роль кожної людини на зборах. Якщо вони не можуть або не хочуть робити свій внесок – викресліть їх. Усім, хто приходить за базовою інформацією, ви можете надіслати стенограму або відеозапис після зустрічі.

2. Порядок денний повинен бути коротким – не більше як три пункти

Головна мета – зосередитися. Якщо на порядку денному понад три пункти, ви можете заблукати серед потоку незв'язаних тим і побічних розмов. Будьте короткими, а також переконайтеся, що усі три пункти нерозривно пов'язані з основною метою зустрічі.

3. Тривалість зустрічі не повинна перевищувати 30 хвилин

Вам може здатися, що зміст певної зустрічі вимагає більшого часового проміжку, однак зазвичай – це марно витрачений час. Наш мозок не в змозі підтримувати змістовну аналітичну дискусію дуже довго. Так, 30 хвилин – це оптимальний час, за який ви зможете розподілити ключову інформацію за акцентними фрагментами (1 – 2 хвилини). Відтак зростає вірогідність того, що врешті-решт вас зрозуміють.