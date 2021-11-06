У Франції стрімери зібрали рекордну суму на благодійність
Джерело:твітер Z Event
Французькі стрімери оголосили підсумки щорічного благодійного проєкту Z Event. Так, організаторам вдалося зібрати понад 10 мільйонів євро.
Результат 2021 року став абсолютним світовим рекордом. Усі кошти традиційно спрямують на благочинність.
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Про Z Event
Благодійний проєкт заснований 2016 року у Франції. Організаторами є стрімери Адріан Нугаре (Zerator) та Олександр Дашар (Dachі). Марафон проводиться на сайті потокового мовлення Twitch. У рамках заходу учасники створюють різного роду контент: грають у комп'ютерні та настільні ігри, спілкуються з аудиторією та вражають глядачів власними шоу.
За роки своєї діяльності проєкт надав підтримку таким організаціям: Save the Children, "Французький Червоний Хрест", "Лікарі без кордонів", Інститут Пастера тощо. Цього року кошти передадуть всесвітній гуманітарній організації Action Against Hunger.