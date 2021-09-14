Гастрономічна мода: 5 фудтрендів вересня-2021

Можливо, ви не знали, але гастрономія також має свої тренди, які залежать від багатьох факторів, зокрема й від сезону. Про те, як харчуватися у вересні 2021 року, аби залишатися в тренді – читайте в нашому матеріалі.

Вересневі тренди передовсім пов'язані зі зміною сезону – тепле літо відступає перед прохолодною осінню, закінчується період відпусток, а роботи, здається, стає все більше.

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Ресторани швидкого обслуговування

Після сезону відпусток традиційно назбиралося багато роботи. Ба більше, багато нових проєктів часто стартують саме восени. У такий час, здається, що часу на обід практично немає.

Та тут на по-справжньому виручають ресторани швидкого обслуговування. Передовсім, це економить багато часу, а часто – і надзвичайно смачно. Крім того, культура швидкого обслуговування в Україні вже достатньо розвинена, тож швидке харчування – це давно не про шаурму.

Мода на доставку

Якщо ви працюєте вдома або ж не маєте часу навіть на те, щоб вибігти в ресторан швидкого обслуговування – цей варіант точно для вас.

Ба більше, завдяки (у цьому разі саме завдяки, а не через) пандемії коронавірусу сервіси доставки в Україні розвинулися надстрімкими темпами. Тож доставка їжі тепер – це не лише про банальні піцу чи суші. Ви запросто можете замовити їжу з доставкою ледь не в будь-якому улюбленому ресторані.

Фудактивізм

Тепер їжа – це не просто спосіб втамувати голод, а й можливість зробити добру справу. Деякі рестрони створюють виробництво з нульовими відходами, хтось підтримує благодійні організації, інші – запускають інклюзивні кафе.

Тож такі соціальні проєкти дозволять вам долучитись до благодійних справ, просто сходивши на обід.

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Ацкент на гарячі напої

Варто врахувати й те, що осінь – період похолодання після теплого літечка. Наш організм зазвичай легко звикає до літнього потепління, але традиційно важко переживає осіннє похолодання.

Адаптуватися допоможуть гарячі напої. Тим паче, що способи заварювання й культура споживання чаю стають все популярнішими серед широких мас. А кава – чудово збадьорить прохолодним осіннім ранком.

Безпека – у пріоритеті

Якщо все ж вирішите вибратися в якийсь заклад замість сидіти вдома з гарячим напоєм, варто звернути увагу на власну безпеку. Не можна забувати, що пандемія досі нікуди не поділась, тож варто звернути увагу на те, як різні заклади дотримуються карантинних обмежень.

Ще один важливий момент у питанні безпеки – вибір продуктів. Обирайте лише ті заклади, які до цього ставляться з повною відповідальністю – заклади з бездоганною репутацією. Смачного!

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