Гастрономическая мода: 5 фуд-трендов сентября-2021

Возможно, вы не знали, но гастрономия также имеет свои тренды, которые зависят от многих факторов, в том числе и от сезона. О том, как питаться в сентябре 2021, чтобы оставаться в тренде – читайте в нашем материале.

Сентябрьские тренды прежде связанные со сменой сезона – теплое лето отступает перед прохладной осенью, заканчивается период отпусков, а работы, кажется, становится все больше.

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Рестораны быстрого обслуживания

После сезона отпусков традиционно собралось много работы. Более того, многие новые проекты часто стартуют именно осенью. В такое время, кажется, что времени на обед практически нет.

И тут на по-настоящему выручают рестораны быстрого обслуживания. Прежде всего, это экономит много времени, а часто – и очень вкусно. Кроме того, культура быстрого обслуживания в Украине уже достаточно развита, поэтому быстрое обслуживание – это давно не про шаурму.

Мода на доставку

Если вы работаете дома или нет времени даже на то, чтобы выбежать в ресторан быстрого обслуживания – этот вариант точно для вас.

Более того, благодаря (в этом случае именно благодаря, а не из-за) пандемии коронавируса сервисы доставки в Украине развились сверхстремительными темпами. Поэтому доставка еды теперь – это не только о банальных пицце или суши. Вы запросто можете заказать еду с доставкой чуть ли не в любом любимом ресторане.

Фудактивизм

Теперь еда – это не просто способ утолить голод, но и возможность сделать доброе дело. Некоторые рестроны создают производство с нулевыми отходами, кто-то поддерживает благотворительные организации, другие – запускают инклюзивные кафе.

Поэтому такие социальные проекты позволят вам приобщиться к благотворительным дел, просто сходив на обед.

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Ацкент на горячих напитках

Стоит учесть и то, что осень – период похолодания после теплого лета. Наш организм обычно легко привыкает к летнему потеплению, но традиционно тяжело переживает осеннее похолодание.

Адаптироваться помогут горячие напитки. Тем более, что способы заваривания и культура потребления чая становятся все популярнее среди широких масс. А кофе – замечательно взбодрит прохладным осенним утром.

Безопасность – в приоритете

Если все же решите выбраться в какое-то заведение вместо сидеть дома с горячим напитком, стоит обратить внимание на собственную безопасность. Нельзя забывать, что пандемия до сих пор никуда не делась, поэтому стоит обратить внимание на то, как различные учреждения придерживаются карантинных ограничений.

Еще один важный момент в вопросе безопасности – выбор продуктов. Выбирайте только те заведения, которые к этому относятся с полной ответственностью – заведения с безупречной репутацией. Приятного аппетита!

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