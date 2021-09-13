Крім того, восени збільшується навантаження, адже зазвичай стартують усі великі проєкти. Як не впасти в осінню депресію, зберегти продуктивність і не зашкодити власній кар'єрі, попри сезонні зміни – читайте в матеріалі.

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Плануйте свої справи

Ситуації, коли важко на чомусь зосередитись, а увага постійно розсіюється – не нові. Хорошим способом впоратись з цим буде список справ, які вам потрібно зробити.

Сам процес перевірки списку лише приноситиме задоволення, коли ви його перевірятимете й викреслюватимете з нього вже завершені справи. Крім того, це чудова можливість записати та виконати нові завдання якнайшвидше.

Ставте цілі й вигадуйте нагороди за їхнє досягнення

Експерти радять ставити перед собою нові цілі регулярно – не лише в робочому плані, а й в особистому, зокрема щодо саморозвитку. Якщо ви будете зайняті не лише поточними робочими моментами, це стимулюватиме вас рухатися вперед.

Ще одним вагомим плюсом буде те, що це допоможе вам зосередитись на виконанні завдань і дозволить забути про пору року за вікном.

Втім, важливо, щоб виконання поставлених цілей мало свою винагороду. За це варто дарувати самому собі подарунки – це може бути, наприклад, якась річ або цікава мандрівка, про яку ви давно мріяли.

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Визнайте, що зниження продуктивності – це нормально

Восени, зокрема, якщо ви щойно повернулися з відпустки? нормальним є тимчасове зниження продуктивності. З цим потрібно змиритися й у жодному випадку це не має стати причиною роздратування на себе самого.

Тут важливим чинником є скорочення тривалості дня. Циркадний ритм нашого організму відстежує тривалість дня та підказує, коли потрібно заснути, а коли – прокинутися. Тож з порушенням роботи біологічного годинника можливі й погіршення настрою, що впливає на роботу.

Тому, коли ви відчуваєте, що менш активні протягом осінніх та зимових місяців, визнайте, що це нормальні сезонні наслідки. На цьому точно не слід зациклюватися.

Не забувайте про відпочинок!

Передовсім, не варто зациклюватися на одній лише роботі. Щоб прожити довге життя та мати успішну кар'єру, важливо щодня звертати увагу на те, як ви харчуєтеся, про що думаєте, чи достатньо рухаєтеся.

У поєднанні правильне й вчасне харчування, активний регулярний відпочинок і хороший настрій гарантовано підвищать вашу продуктивність.

А гарний настрій вам гарантують регулярні зустрічі з друзями. Регулярні прогулянки з друзями чи зустрічі в кафе або ресторанах за душевними розмовами точно стануть причиною вашого гарного настрою.