Гірські льодовики мають значно менше льоду, ніж вважалося – це погані новини

Останні дослідження показали, що гірські льодовики, які й так зменшуються через зміни клімату, мають меншкий об'єм, ніж досі вважалося. Це є загрозою для мільйонів людей, залежних від їхніх водних ресурсів.

Наприклад, виявили, що льодовики в Андах у Південній Америці зберігають на 23% менше прісної води, якщо порівнювати з попередніми оцінками.

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Серйозна загроза

Найбільше місто Болівії Ла-Пас з понад двома мільйонами жителів сильно залежить від льодовикового стоку, який підтримує сільське господарство та є запобіжником від посухи.

Льодовикові річки з повільною течією через танення втрачають більше маси, ніж набирають зі свіжим снігом, водні потоки стають нерегулярними. У підсумку вони висихають спершу на низьких висотах, а потім у більш високих.

Вода з льодовиків, що впадає в річки, також має вирішальне значення для виробництва гідроенергії та сільського господарства.

Кількість льоду є важливою та матиме наслідки для мільйонів людей, які живуть по всьому світу,

– наголосив співавтор дослідження Матьє Морлігем, професор наук про Землю в Дартмутському університеті.

У деяких регіонах ситуація краща

У деяких регіонах, наприклад у Гімалаях, навпаки виявили на третину більше льоду, ніж вважалося. Це зменшить тиск на водні ресурси в регіоні.

Втім, у глобальному масштабі супутникове дослідження, яке охопило 98% світових льодовиків, показало, що об'єм усіх льодовиків, над і під рівнем моря, був на 11% меншим, ніж за попередніми розрахунками.

Та це має й свої переваги. Наприклад, танення льодовиків матиме менший вплив на підвищення рівня моря, який стане одним з ключових наслідків глобальної зміни клімату.