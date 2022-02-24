Горные ледники имеют значительно меньше льда, чем считалось – это плохие новости
Источник:Phys Org
Последние исследования показали, что горные ледники, которые и так уменьшаются из-за изменения климата, имеют меньший объем, чем считалось. Это угроза для миллионов людей, зависимых от их водных ресурсов.
К примеру, обнаружили, что ледники в Андах в Южной Америке сохраняют на 23% меньше пресной воды, если сравнивать с предварительными оценками.
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Серьезная угроза
Крупнейший город Боливии Ла-Пас с более чем двумя миллионами жителей сильно зависит от ледникового стока, который поддерживает сельское хозяйство и является предохранителем от засухи.
Ледниковые реки с медленным течением из-за таяния теряют больше массы, чем набирают со свежим снегом, водные потоки становятся нерегулярными. В итоге они высыхают сперва на низких высотах, а затем в более высоких.
Вода из впадающих в реки ледников также имеет решающее значение для производства гидроэнергии и сельского хозяйства.
Количество льда важно и будет иметь последствия для миллионов людей, живущих по всему миру,
– подчеркнул соавтор исследования Матье Морлигем, профессор наук о Земле в Дартмутском университете.
В некоторых регионах ситуация лучше
В некоторых регионах, например, в Гималаях, наоборот обнаружили на треть больше льда, чем считалось. Это снизит давление на водные ресурсы в регионе.
Впрочем, в глобальном масштабе спутниковое исследование, охватившее 98% мировых ледников, показало, что объем всех ледников, над и под уровнем моря, был на 11% меньше, чем по предварительным расчетам.
Но это имеет и свои преимущества. Например, таяние ледников будет иметь меньшее влияние на повышение уровня моря, которое станет одним из ключевых последствий глобального изменения климата.Обратите внимание! Ранее мы уже писали прогноз наихудших последствий для Украины от изменения климата. Кроме того, исследование Всемирного банка назвало 5 областей Украины, наиболее пострадавших от изменения климата.