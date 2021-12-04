"Година благодійності": на Івано-Франківщині запускають важливий проєкт

На Івано-Франківщині стартує важлива ініціатива – "Година благодійності". Усі охочі підприємці можуть зробити внесок у допомогу нужденним.

Так, власники бізнесу мають виділити одну "благодійну" годину в місяць або квартал. Отриманий прибуток за товари або послуги спрямовуватимуть на потреби інших.

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Волонтери пояснюють, що у межах проєкту підприємство не працюватиме в мінус. "Собівартість товару чи послуги оплачується повністю, а націнка перераховується тим, хто в біді", – розповідає один з організаторів акції Василь Лейбюк.

Грошові перекази може робити або клієнт, або сам підприємець. До прикладу, кошти можна надіслати:

мешканцям геріатричних пансіонатів;

центрам реабілітації дітей;

важкохворим дітям.

Ініціатори акції зауважують, що перевірятимуть кожен грошовий переказ, аби уникнути шахрайства. Усі чеки публікуватимуть на фейсбук-сторінці "Година благодійності".

Наразі проєкт перебуває на етапі підготовки до запуску. Організатори формують базу підприємців, яка має налічувати щонайменше 100 охочих.