Google назвав найпопулярніші серед українців природні парки та заповідники

1 жовтня 2021 , 12:58
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Джерело:

ДАРТ у фейсбуці

Компанія Google сформувала рейтинг 10 найпопулярніших серед українців природних парків і заповідників. Так, найпопулярнішим стало затоплене село Бакота.

Рейтинг зробили на запит Державного агентства з розвитку туризму. Його сформували на основі запитів у пошуковику Google.

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Найпопулярніші природні парки й заповідники:

  • Бакота (Хмельницька область),
  • Асканія-Нова (Херсонська область),
  • Тустань (Львівська область),
  • озеро Синевир (Закарпатська область),
  • Блакитні озера (Чернігівська область),
  • Рожеві озера, Лемурівське озеро (Херсонська область),
  • Кінбурнська коса (Миколаївська область),
  • Джарилгач (Херсонська область),
  • Санжійка (Одеська область),
  • Шацькі озера (Волинська область).


Рейтинг найпопулярніших природних парків / Фото ДАРТ

Публікація ДАРТ:

Компанія Google на запит Державного агентства розвитку туризму надала інформацію про Топ-туристичних об’єктів, місць та напрямків в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search за 9 місяців 2021 року.

Перша п’ятірка запитів серед природних парків та заповідних зон: Бакота, Асканія-Нова, Тустань, Синевир, Блакитні озера (Чернігівщина).

Серед міських парків та розважальних зон у пошуковиках першість цього року отримав аквапарк в Одесі, за ним ідуть зоопарк у Києві, аквапарк у Затоці, аквапарк у Бердянську та Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові (який минулого роки був на першому місці серед усіх запитів). Замикає п’ятірку лідерів цього разу Ботанічний сад у Києві.

Збираючись на море та пляжі, відпочивальники найбільше шукали Залізний порт, Кирилівку, Коблево, Чорноморськ та Лазурне.

Серед карпатських туристичних об’єктів – Буковель, Драгобрат, Яремче та Солотвино.

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Автор: Василь Денисюк