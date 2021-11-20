У Харкові створили гігантський хот-дог: встановлено рекорд

Харків'яни приготували найбільший в Україні хот-дог. Аби винести гігантський хот-дог на імпровізовану сцену, знадобилася участь 6 людей.

Відомо, що довжина хот-дога становить 2 метри 16 сантиметрів, а вага – 16 кілограмів. Це абсолютний рекорд, який коли-небудь фіксували в Україні.

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Гігантський хот-дог / Фото "АТН"

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Традиційно, для приготування культової страви знадобилися: сосиска, корейська морква, солоні огірки, маринована цибуля, сир, кетчуп та гірчиця. Страву нарізали та пригостили гостей презентації.

Гостей пригощали стравою / Фото "АТН"

Рекорд внесли до Національного реєстру рекордів України. Категорія – "Кулінарне мистецтво". Зауважують, що харківські майстри перевершили попереднє досягнення, яке зафіксували у Києві. У вересні 2021 року мешканці столиці приготували хот-дог, довжина якого сягнула 1 метра 83 сантиметрів.