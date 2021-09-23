Impossible Foods запустить виробництво свинини на рослинній основі

Каліфорнійська компанія Impossible Foods незабаром випустить свинину на рослинній основі. Спершу продукт з'явиться у США, Гонконгу та Сінгапурі.

На першому етапі запуску новітній фарш буде доступний в ресторанах, а у найближчі місяці – у роздрібних магазинах. Розробники переконані, що рослинна альтернатива свинині може перевершити традиційну як в контексті смаку, так і харчової цінності.

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Що відомо

Раніше компанія представила яловичий фарш та курячі нагетси на рослинній основі. Мета запуску чергового продукту – зміцнити свої позиції в галузі вирощування рослинного білка.

Свинина зазвичай не вважається корисним для здоров'я продуктом. Однак тут ви отримуєте замінник, який має такий самий смак, але має кращі властивості для вас,

– відзначив президент Impossible Foods Деннис Вудсайд.

Так, продукт в основному виготовлений з сої. Він містить таку ж кількість білка, як і його традиційний м'ясний аналог. Перевага полягає в тому, що рослинна свинина не має холестерину, а також – містить на третину менше насичених жирів та набагато менше калорій.

Скільки коштуватиме

За результатами сліпого тесту, 54% споживачів Гонконгу заявили, що пісний продукт зі свинини їм смакував краще.

Вудсайд зауважив, що ціни на продукт визначатимуть магазини та ресторани. Проте вагомої різниці спостерігатися не має.

Чому це важливо

Світові компанії та споживачі все частіше цікавляться альтернативними білками, адже тваринництво негативно впливає на довкілля. Відомо, що на галузь припадає 14,5% світових викидів парникових газів. За інформацією Impossible Foods, її свинина потребує на 81 – 85% менше води, на 66 – 82% менше землі й провокує на 73 – 77% менше викидів парникових газів, ніж при традиційному виробництві свинини.